Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettiği” iddiasıyla hakkında çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri üzerine Fransa’da tutuklanan Litvanyalı Rasa Zilevice adlı kadın Güney Kıbrıs’a iade edilme yönündeki kararı temyize götürdü.

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Güney’de yayınlanan Alithia ve diğer gazeteler Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan “kaynakların” 53 yaşındaki Litvanyalı kadının temyiz başvurusunun Fransa makamları tarafından görülmesi gerektiğini, sürecin devam ettiğini ve iki hafta ile bir ay arasında bir zaman alabileceğini söylediklerini aktardı.