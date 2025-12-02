Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda normal süresi 0-0 biten maçta Zecorner Kayserispor'u uzatmalarda 2-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, adını grup aşamasına yazdırdı.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan gelişen Zecorner Kayserispor atağında Nurettin Korkmaz'ın ortasında, savunmanın ters vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Emre Satılmış çıkardı. Dönen topta Talha Sarıaslan'ın vuruşunda da kaleci Emre gole izin vermedi.
Maçın normal süresi golsüz sona erince 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçildi.
106. dakikada sol taraftan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında, yapılan ortada savunma müdahalesinin ardından Hüseyin Bulut'un vuruşunda top direkten döndü.
112. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahasında Diouf'un vuruşunun ardından kale önünde topla buluşan Hüseyin Bulut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
117. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında savunmanın müdahalesine rağmen topla buluşan Roshi, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0
Karşılaşmayı 2-0 kazanan başkent ekibi Ankara Keçiörengücü, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Kötü bir sezon geçiren Kayserispor ise kupada erken havlu attı.