KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 23.yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Güreşseverler Derneği tarafından düzenlenen anma törenine dernek yöneticileri, üyeleri ve bir grup sporsever katıldı.

Törene katılanlar, merhum Rifat Şener’in spora ve toplum hayatına yaptığı katkıları anlattı.

Törende konuşma yapan Rifat Şener’in torunu ve Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Başkanı Mustafa Şener, arayış halinde oldukları tesis projesi içerisinde güreşe de yer vermeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.