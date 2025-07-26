26 Temmuz 2025 tarihinde saat 00:00 sıralarında Girne’de bir restoranda yaşanan olayda, 170 promil alkollü A.C. (E-39) ve N.S. (K-35), bir tartışma sırasında restoran çalışanı M.A.’ya (E-49) yumruklarla saldırarak ciddi şekilde darp etti. Olay yerine gelen polis memurunun A.C.’yi merkeze götürmek istemesi üzerine, zanlı görevli polisi darp ederek görevinden men etti ve küfretti. A.C. tutuklanırken, N.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.