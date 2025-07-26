



03-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kaplıca köyünün kuzey sahilinde bir kişiye ait karavanın çalınmasıyla ilgili polis yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın zanlısı olarak belirlenen Ç.O. (E-46), karavanı kullanımındaki araçla çekip götürdüğü sırada tespit edildi. Şüpheli tutuklanırken, çalınan karavan da zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.