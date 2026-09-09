Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Penrith bölgesinde, geri dönüşümü oldukça güç olan tek kullanımlık kahve bardakları yol yapımında kullanıldı. Proje kapsamında toplanan 135 bin adet kullanılmış kahve bardağı ve 1,2 milyon cam şişeye eşdeğer geri dönüştürülmüş malzeme ile toplam 750 metrelik iki ayrı yol yenilendi. Yerel yol yapımında kahve bardaklarının kullanıldığı ilk uygulama olan bu yöntem sayesinde yol yüzeyinin karbon ayak izi yüzde 24 oranında azaltıldı.

zorlu testleri başarıyla geçti

İçlerindeki su geçirmez plastik kaplama nedeniyle geleneksel tesislerde işlenmesi zor olan bardaklar, taşıdıkları yüksek kaliteli lifler sayesinde asfalta dayanıklılık katan bir ham maddeye dönüştürüldü. State Asphalt Services, Closed Loop ve Simply Cups ortaklığıyla geliştirilen PAK-PAVE teknolojisi, Sydney’deki 50 metrelik test sahasında ağır tonajlı araçlarla sınandı. Geleneksel asfaltla aynı performansı sergilediği kanıtlanan ve resmi makamlardan onay alan karışımda, bardakların yanı sıra ezilmiş cam, eski asfalt ve çelik cürufu gibi geri kazanılmış malzemeler kullanıldı.

döngüsel ekonomi vizyonu

Geri dönüştürülmüş içeriklerin toplam malzemenin yarısından fazlasını oluşturduğu proje, çöplüklere giden atık miktarını azaltmayı ve toplumsal ölçekte döngüsel ekonomiyi teşvik etmeyi hedefliyor. Yetkililer, sadece atık toplamanın yeterli olmadığını, bu malzemeler için endüstriyel pazarlar yaratılması gerektiğini belirterek hedeflerinin tamamen geri dönüştürülmüş materyallerden oluşan yollar inşa etmek olduğunu ifade etti.