Girne'de bir kişi, çalıştığı şirkette, 3 ay boyunca malzeme çalıp, ödemeleri zimmetine geçirdi.

Girne’de çalıştığı iş yerinde satışa sunulan 120 adet ahşap kalıbı, sözde bir müşteriye götürecek şekilde zimmetine geçirdiği, ayrıca, başka bir müşteriden tahsil edilen 10 bin TL’yi ve siparişi alınmış gibi bildirdiği 500 Euro’yu şirkete ödemeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edilen 45 yaşındaki Recep Zeytuncu tutuklandı.

24 Ekim 2024 ile 3 Şubat 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan

Recep Zeytuncu dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zeytuncu aleyhinde ifade veren polis, zanlının ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçlaması ile tutuklandığını kaydetti.

TAHSİLAT MAKBUZLARI İNCELENECEK

Polis memuru, zanlının 24.10.2024 tarihinde 120 adet 2,5m*1,25m*18mm ebadında 5bin 760 Euro değerinde Permbirch marka inşaat kalıbı olarak bilinen playwoodları M.B.,isimli müşterilerine götürecek gibi sipariş geçerek zimmetine geçirdiğini, 02.01.2025 tarihinde yine müşterileri olan Sparks Akasya Ltd şirketine yaptıkları daha önceki satışlardan dolayı cari hesaplarında mevcut olan 10 bin TL’lik nakit ödemeyi şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini ve 03.02.2025 tarihinde yine müşterileri olan S.C.’ye sözde siparişini almış gibi onaysız siparişi şirkete bildirdikten sonra temin etmiş olduğu 500 Euro nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini kaydetti.

Tahsilat makbuzları ve birçok emarenin incelenmek üzere alındığını kaydeden polis, zanlının Şubat ayı sonunda işten durdurulduğunu kaydederek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi