Amerika Birleşik Devletleri’nin Iowa eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Luke Thill, ailesinin bahçesine kendi çabalarıyla 8 metrekarelik müstakil bir küçük ev inşa etti.

İnternette izlediği videolar aracılığıyla küçük ev konseptiyle tanışan Thill, projeyi hayata geçirmek için ailesinden izin istedi. Ailesi, projenin finansal sorumluluğunu üstlenmesi, bütçeyi yönetmesi ve malzemeleri kendisinin temin etmesi şartıyla inşaata onay verdi.

FİNANSMANI TAKAS YÖNTEMİYLE SAĞLADI

Proje için yaklaşık 1.500 dolar bütçe belirleyen Thill, gerekli kaynağı komşularının çimlerini biçerek ve çeşitli gündelik işler yaparak biriktirdi. Teknik işlerde ise takas yöntemini kullandı: Bir elektrikçi komşusunun garajını temizleyerek karşılığında elektrik tesisatının yapımını öğrendi.

İzci kulübünden halı döşemecisi bir tanıdığının binalarında çim biçerek evine halı kaplatılmasını sağladı. İnşaat sürecinde babasından yapısal destek alan Thill’e, ev iç tasarımı ve mobilya yerleşimi konusunda annesi yardımcı oldu.

İÇİNDE TÜM TEMEL İHTİYAÇLAR YER ALIYOR

Yapımı tamamlanan 8 metrekarelik evin içerisinde asma kat yatak, oturma alanı, televizyon, mini buzdolabı ve katlanır yemek masası bulunuyor. Thill, inşa ettiği bu alanı ders çalışmak ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek amacıyla kullanıyor.