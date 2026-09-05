Avrupa’da trafiğin soldan aktığı ender ülkelerden biri olan İsveç, 3 Eylül 1967 Pazar günü akıllara durgunluk veren bir olaya ev sahipliği yaptı. Çevre ülkelerde trafiğin sağdan akması ve İsveç'teki araçların direksiyonlarının solda yer alması nedeniyle artan kaza riskleri, hükümeti radikal bir adım atmaya zorladı. 1955 yapılan referandumda halkın %82,9'u "hayır" oyu vermesine rağmen, parlamentonun 1963'te aldığı kararla tarihe "Dagen H" (H Günü) olarak geçecek dev operasyon için düğmeye basıldı.

Milyonlarca insanın hayatı boyunca edindiği sürüş refleksini bir gecede değiştirmek hiç kolay değildi. Yetkililer, tarihin en büyük toplumsal bilgilendirme kampanyalarından birini başlattı. Yeni kuralı temsil eden "H" harfi (Högertrafik / Sağdan Trafik); çıkartmalardan kupa bardaklara, kravatlardan kadın ve erkek iç çamaşırlarına kadar her yere basıldı. Hatta bir müzik grubu, "Sağda kal Svensson" şarkısıyla düzenlenen farkındalık yarışmasını kazandı.

O SABAH SAATLER 04:50'Yİ GÖSTERDİĞİNDE...

Değişim günü yollara genel trafik yasağı getirildi; sadece otobüs, taksi ve acil durum araçlarının seyrine izin verildi. 3 Eylül sabahı saat 04:50'de bu araçlar da yolda durduruldu. Sürücüler araçlarını yavaşça yolun solundan sağına çekti ve beklemeye başladı. Saat tam 05:00'te radyolardan verilen hareket sinyaliyle, tüm araçlar artık yolun sağ şeridinden ilerlemeye başladı.

KORKULAN KAOS OLMADI, KAZALAR DÜŞTÜ

Toplumda devasa bir panik ve kaza dalgası beklenirken tam tersi bir mucize yaşandı. Sürücülerin reflekslerine güvenmeyip aşırı dikkatli ve yavaş kullanması sayesinde, 1967 yılında İsveç yollarındaki ölümlü kaza sayısı bir önceki yıla göre 236 kişi azaldı. Milyonlarca insanın bir gecede ters yöne adapte olduğu bu sıradışı operasyon, tarihin en başarılı trafik düzenlemesi olarak kayıtlara geçti.