Birlik, işletmelere yönelik destekleyici ve yol gösterici bir yaklaşım benimsenmesini de istedi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Son dönemde özellikle işletmelerin en yoğun olduğu gün veya geceler seçilerek vergi dairesi memurlarının ani denetimlerle mekanlarımıza gelmesi ve sonrasında üyelerimize resen vergiler gönderilmesi, biz işletmecilere adeta ‘Kapatın gidin’ mesajı vermektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Uygulanan yanlış ekonomi, maliye, döviz kuru ve maaş politikaları neticesinde” ülkenin, turizm açısından ciddi kayıplar yaşadığı da ileri sürülen açıklamada, “Güney komşularımıza kaptırdığımız turistlerimizin yanı sıra, artık yerli halkın da tatil için komşu ülkelere yöneldiği bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu olumsuz koşullar altında, işletmelerimizi açık tutmak ve personelimizin maaşlarını ödemek için büyük bir mücadele veriyoruz.” denildi.

Denetimlerin, adil, öngörülebilir ve sektörün dinamiklerine uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Unutulmamalıdır ki, bu sektör sadece eğlence değil; istihdam ve vergi geliri yaratan hayati bir ekonomik unsurdur. Ayakta kalmamız, yalnızca bizim değil, tüm ülke ekonomisinin yararınadır.” ifadeleri yer aldı.