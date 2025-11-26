Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güreş branşında uluslararası bir başarıya daha imza attı. Kosova’nın Prizren kentinde gerçekleşen XVII. Adem Jashari Uluslararası Güreş Turnuvasına katılan KKTC güreş kafilesi, 11 sporcunun tamamının madalya kazanmasıyla turnuvaya adeta damgasını vurdu.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar, elde edilen başarının ardından yaptığı açıklamada, “Bu sonuç, güreş sporumuza verilen önemin, disiplinli çalışmanın ve güçlü ekip ruhunun eseridir. Sporcularımız ve teknik ekibimiz ülkemizi gururla temsil etmiştir.” dedi.

Başkan Bayraktar, kafile başkanı Mehmet Öznacarın organizasyon sürecindeki özverili çalışmasını, Milli Takımlar Antrenörü Sezgin Özüzmezin sporcuları mükemmel şekilde hazırlamasını ve turnuvada görev yapan milli hakemler Ercan Köse ile Bilal Çiftçinin sergilediği başarılı performansın bu tarihi başarıya önemli katkı sağladığını vurguladı.

⸻

Erkeklerde

• 41 kg – Ahmet Özerk Yıldız: 3’üncü

• 44 kg – Mehmet Artık: 1’inci

• 48 kg – Ömer Yıldız: 3’üncü

• 55 kg – Arda Domrul: 2’nci

• 55 kg – Efe Biten: 3’üncü

• 60 kg – Eyyüp Köse: 3’üncü

• 65 kg – Ahmet Bolatçıoğlu: 3’üncü

• 71 kg – Furkan Kasaboğlu: 3’üncü

⸻

Kızlarda

• 50 kg – Sıla Güngör: 2’nci

• 53 kg – Nisa Nur Aslan: 3’üncü

• 55 kg – Deniz Kadam: 2’nci

Federasyon Başkanı Bayraktar, “Kafile başkanımız Mehmet Öznacar, Milli Takım antrenörümüz Sezgin Özüzmez, hakemlerimiz Ercan Köse ve Bilal Çiftçi, uluslararası sahnede KKTC’nin disiplinini, spor kültürünü ve kalitesini en güzel şekilde yansıtmıştır. Hepsine ülkemiz adına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Bu tarihi sonuçla birlikte, KKTC güreşi hem kızlarda hem erkeklerde yükselişini sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. 11 sporcunun 11 madalya kazanması, ülkemizde güreş sporuna verilen değerin ve yapılan yatırımların güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.