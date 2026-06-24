Girne Alsancak’ın doğayla iç içe olan gözde adresi Riverside Garden Resort Hotel, KKTC halkına özel hazırladığı “Çocuklarımıza Karne Hediyesi” konaklama paketiyle ailelere unutulmaz bir yaz tatili sunuyor.

30 Haziran’a kadar sürecek olan kampanyada çocuklar havuz, oyun alanları ve eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğleniyor.

Yoğun bir okul dönemini geride bırakan öğrenciler için tasarlanan özel konaklama paketi, ailelere hem ekonomik hem de eğlence dolu bir tatil fırsatı sunuyor.

Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlayan Riverside özel paketinde günlük kişi başı konaklama ücreti oda bazında sadece 2000 TL olarak belirlendi.

Her Cumartesi akşamı, Kıbrıs sahnelerinin sevilen isimleri Gülümser ve Şenol’un canlı müzik performansıyla renklenen Riverside Garden Resort Hotel, misafirlerine ailece keyifli saatler yaşatıyor.

Aile bağlarını güçlendirecek ve birlikte kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak bu özel paket, sınırlı kontenjanla satışa sunuldu. Otel yönetimi, yoğun talep nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına ailelerin erken rezervasyon yaptırmalarını önemle tavsiye ediyor.