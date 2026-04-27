Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından bu yıl 21. kez gerçekleşen Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Piyanist Rauf Kasimov, õğrencileri İrem Bilen, Burcu Akbatu ve İsmet Gùrmen ile birlikte sahne alıyor.

Yaklaşık bir yıl önce Florida Keys Müzik Yarışmasında birincilik ödülü kazanan İrem ve Burcu, dünyanın en ünlü konser salonlarından biri olan New York Carnegie Hall'da Rauf Kasimov'la birlikte sahne aldılar ve üstün performans sergileyerek ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil ettiler. Pek çok konser ve etkinlikte sahne alan İsmet Gürmen ise katıldığı müzik okulları sınavlarında güzel başarılar elde ederek Yakın Doğu Üniversitesinin Müzik Bölümünü burslu kazandı.

Bellapais da 4 Mayıs akşamı saat 20.00 de başlayacak konsere genç sanatçılar yoğun bir şekilde çok renkli bir programla ve heyecanla hazırlanıyorlar. Klasik ve caz türü parçalar, solo piyano ve vokal olarak

seslendirilecek. Poster fotoğraflarının sanatçı Yıltan Taşcı tarafından çekildiği, sanatseverlerin ilgiyle bekledikleri konserde Rauf Kasimov genç yıldızlara vokal parçalarda eşlik edecek ve solo performans sergileyecek. LHA

Parlayan Yıldızların Biyografileri

İsmet Gürmen 18 Haziran 2007 de Lefkoşa'da doğdu. Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu. Sekiz yıldır Rauf Kasimov' dan piyano dersleri alan İsmet Gürmen Royal School of Music Piyano Grade 8 sınavını başarıyla geçti. 2025 yılında Yakın Doğu Üniversitesinin Müzik Bölümünü burslu olarak kazanan İsmet Gürmen piyano dışında gitar ve bateri derslerine de devam ediyor. Aynı zamanda üniversitede Uzman İrade Melikova ile piyano çalışıyor. Pek çok festivale katılan ve okul konserlerinde yer alan İsmet üniversite eğitiminin yanında yurt dışında piyano yüksek lisansı yapmak için müzik eğitimine devam ediyor.

Burcu Akbatu 8 Mart 2009 Lefkoşa'da doğdu. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi. Piyano dışında Çello ve Şan eğitimi alıyor. Rauf Kasimovla yedi yıldır piyano eğitimi alan Burcu Akbatu Royal School of Music Piyano Grade 8 sınavını başarıyla geçti. Pek çok okul ve gençlik konserlerinde yer alan Burcunun şarkı söyleme dalında ödülleri var. En son Florida Keys Music Yarışmasında vokal dalında Birincilik ödülü kazanarak 2025 de New York Carnegie Hall'da Gala Konserde yer aldı. Müzik eğitimine opera dalında devam etmek isteyen Burcu opera sanatçısı Sermin Dikmen Töre'den ses eğitimi alıyor.

İrem Bilen 22 Haziran 2007 Ankara'da doğdu. Müzik eğitimine Bilkent Konservatuvarında başlayan İrem Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar son sınıf öğrencisi. On yıldır piyano eğitimine Rauf Kasimov'la devam ediyor. Royal School of Music Grade 8 sınavını başarıyla geçen İremin bu zaman içinde Uluslararası piyano yarışmalarında pek çok ödülü var.