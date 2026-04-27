1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikle kutlanacak.

Etkinliğe, Kuzey’den katılacaklar saat 17.30’da Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanarak kortej halinde ara bölgeye gidecek.

Güney’den katılacaklar ise saat 17.00’de Eleftheria Meydanı’nda toplanacak. Buradaki konuşmalarının ardından ara bölgeye yürüyüş yapılacak.

Ara bölgedeki ortak etkinlikte ortak açıklama okunacak, Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri selamlama konuşması yapacak.

Program, saat 18.45’te “Songs for Peace” başlıklı sanat programıyla devam edecek. Programda Anna Chrysanthou, Freideriki Tompazou, Giorgos Kalogirou, İzel Seylani, Niyal Öztürk ve Umut Albayrak sahne alacak. Müzik direktörlüğünü Giorgos Kalogirou üstlenecek.

1 Mayıs basın toplantısı

Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) düzenlenecek yürüyüş ve etkinlikle ilgili Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gerçekleştirilen konuşmaların ardından ortak bildiriyi PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus Yunanca, DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali de Türkçe olarak okudu.

DEV-İŞ Başkanı Kolozali, ortak açıklama öncesinde yaptığı konuşmada, KKTC’de son bir ayda hayat pahalılığı ödeneğine yönelik saldırılara karşı sendikaların güçlü mücadele verdiğini ve hükümetin geri adım atmaya zorlandığını söyledi. Kolozali, ardından asgari ücrete yönelik yasa tasarılarının Meclis gündemine getirildiğini savunarak, bu nedenle 1 Mayıs’ın öneminin daha da arttığını kaydetti. Kolozali, tüm halkı 1 Mayıs Cuma günü Kuğulu Park’ta toplanmaya çağırdı.PEO Genel Sekreteri Haralambus ise konuşmasında, PEO’nun 1 Mayıs kapsamında güneyde 60’tan fazla etkinlik ve 50’yi aşkın iş yeri ziyareti gerçekleştireceğini söyledi. Haralambus, Kıbrıslı emekçilerin karşı karşıya bulunduğu sorunların ortak olduğunu, bu nedenle işçi sınıfının güçlerini birleştirmesi ve sınıfsal dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

“Bu yıl 1 Mayıs’ta emekçiler emperyalist savaşların tırmanışı ve militarizmin artışıyla karşı karşıya”

Ortak bildiride, işçi sınıfının bu yıl da birlik içinde emekçilerin uluslararası mücadele ve dayanışma gününü kutlayacağı belirtilerek, 1886 yılındaki Chicago işçilerinin mücadelesinin mesajının 140 yıl sonra da güncelliğini koruduğu vurgulandı.

Bildiride, halkların ve emekçilerin bu yıl emperyalist savaşların tırmanışı ve militarizmin artışıyla karşı karşıya bulunduğu ifade edildi; Ukrayna’da devam eden savaş, Filistinlilere yönelik saldırılar, Venezuela’ya müdahale, Küba’ya uygulanan abluka ile İran ve Lübnan’a yönelik askeri saldırılar, artan emperyalist saldırganlığın örnekleri arasında gösterildi.

Savaşların bedelini, emekçilerin can kayıpları, göç ve ağırlaşan yaşam koşullarıyla ödediği kaydedilen açıklamada, enerji ve temel tüketim maddelerindeki pahalılık artarken, düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve yüksek konut maliyetlerinin güvensizliği artırdığı ve toplumsal eşitsizliği derinleştirdiği belirtildi. Açıklamada, askeri harcamalardaki artışın sağlık, eğitim ve sosyal koruma için ayrılabilecek kaynakları sınırladığı da kaydedildi.

“Doğu Akdeniz’deki gelişmeler mevcut durumun istikrar ve güvenliği sağlayamadığını gözler önüne seriyor”

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin mevcut durumun istikrar ve güvenliği sağlamadığını bir kez daha gösterdiği ifade edilen bildiride, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik acil ihtiyaç vurgulandı, çözümün ülkedeki emekçilerin sosyal adaletin olduğu ve onurlu koşullarda yaşadığı barış, güvenlik ve istikrar bölgesi haline getirebileceği belirtildi.

Bildiride, iki bölgeli iki toplumlu federasyon hedefine bağlılık yinelenerek, Kıbrıs sorununda somut ilerleme sağlanmaması konusunda endişe ifade edildi. İki lidere BM Genel Sekreteri’nin görev süresi sona ermeden ilerleme sağlanması talebi hatırlatılan bildiride, “Durgunluk, diyalog eksikliği ve süregiden çıkmaz bölünmenin pekişmesine yol açıyor.” denildi.

Kıbrıslı emekçilerin ortak sorunları olarak hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, toplu sözleşmelere yönelik saldırılar, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yetersizlikler ile Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü sıralanan bildiride, bu koşulların, adanın yeniden birleşmesi için ortak mücadeleyi yoğunlaştırma gerekliliğini ortaya koyduğu ifade edildi.