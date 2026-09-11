Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Bu sezon 49. Kez yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda hayata geçiriliyor. Gülgün Süt 49.Kuzey Kıbrıs Rallisi, 11 Eylül Cuma akşamüzeri Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde yapılan seremoni ile başladı ve NEU Event Park’ta Gülgün Süt Seyirci Özel Etabı geçildi. Rallinin ilk etabı, Drift ve Pist araçlarının gösterisi ile başladı. Ardından ise heyecanın dozu arttı. 18 ekibin start aldığı rallide ilk günün lideri Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu. 1 dakika 40.0 saniyelik dereceleriyle liderliği alan ekibi, Çelebçi Motorsport ekibi Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi takip etti. İkilinin derecesi ise 1 dakika 42.1 oldu. Günün üçüncüsü ise 1 dakika 43.1 saniyelik derece elde eden, Carlot-Bezdikian Rally Team ekibi, Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ekibi oldu.

Cumartesi günü Şirinevler Etabı geçilecek

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke, Carlot Oto Galeri ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 12 Eylül Cumartesi günü 10 kilometre uzunluğunda hazırlanan Şirinevler etabı 3 kez geçilecek. Şirinevler etabı ilk geçilişi 12.30’da, ikinci geçilişi 13.30’da ve üçüncü geçilişi 15.00’de başlayacak. Kılıçarslan’dan başlayacak olan Şirinevler etabı Şirinevler’de bitecek ve meşhur Şirinevler zıplama noktasından geçecek.

Pazar günü Yılmazköy, Kanlıköy ve yenilenmiş Plümer etapları geçilecek

13 Eylül Pazar günü sırasıyla; Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı Aktepe olarak bilinen Zet Karting Tesisleri’nin kuzey kısmında kalan bölgede hazırlanan 13.3 kilometrelik Yılmazköy etabı olacak. Ardından yine aynı bölgede ve start noktaları aynı olan 14 kilometrelik Kanlıköy Etabı olacak. Yılmazköy etabı 09.20 ve 10.25’de başlayacak. Kanlıköy etabı ise 12.10 ve 13.15’de başlayacak. İki etap da gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Servis arasının ardından ekipler iki kez art arda Plümer etabını geçecekler. Yenilenmiş güzergahla Plümer etabı 7 kilometre uzunluğunda olacak. Plümer etabı 16.20’de ve 17.10’da başlayacak. Dağyolu köyünden başlayıp Plümer Koruluğu’nda bitecek olan etabın izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulacağı rallinin son etabı yine Gülgün Süt SSS etabı olacak. Saat 18.50’de başlayacak olan etabın ardından ödül töreni takribi 19.30’da başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek