Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişinin 27 Eylül 2022’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek engellenmesiyle başlayan hukuk mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm İkinci Komisyonu, Rahvancıoğlu’nun bireysel başvurusunu konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

AYM böylece N-82 tahdit kodunun uygulanmasına ilişkin esas değerlendirmeye girmedi ve giriş yasağının hukuka uygun olup olmadığı yönünde bir hüküm vermedi.

Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye giriş yasağına ilişkin hukuk mücadelesinde AYM kararının da açıklanmasıyla birlikte, dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması ihtimali gündeme geliyor.

İç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Strasbourg’a başvuru seçeneği, sürecin bundan sonraki hukuki aşaması olarak değerlendiriliyor.

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu heyetiyle birlikte 27 Eylül 2022’de Ankara’da politik temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti. Ancak Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye’ye girişi N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek engellendi ve Rahvancıoğlu Kıbrıs’a geri gönderildi.

Girişinin engellenmesinin ardından Rahvancıoğlu ve Bağımsızlık Yolu, karara karşı hukuki mücadele başlattı.