Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, “Toplum Güvenliği” gündemli olağanüstü birleşiminde nisap sağlanamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.45’te toplanma girişiminde bulunan Genel Kurul nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali yerinden söz alarak, kamu güvenliğinin görüşülmesi amacıyla yapılan bu çağrıya nisap vermeyerek, oturumun yapılmasını engelleyen hükümet partilerinin tutumunu eleştirerek, kınadı.

Şahali, kamu güvenliğinin hiç kimsenin seçim malzemesi haline getireceği bir konu olmadığını kaydetti.

Olağanüstü birleşimin gündeminde, hükümetin toplum güvenliğine yönelik politika ve tedbirlerinin Meclis’in denetim işlevi kapsamında değerlendirilmesi, ilgili kurumların etkinliğinin artırılması ve ek tedbirlerin görüşülmesi bulunuyordu. Ancak toplantı saatinde hükümet milletvekillerinin Genel Kurul’da yer almaması nedeniyle toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Böylece muhalefet ve bağımsız milletvekillerinin güvenlik gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı sonuçsuz kaldı.

ŞAHALİ, HÜKÜMET PARTİLERİNİ ELEŞTİRDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali yerinden söz alarak, kamu güvenliğinin görüşülmesi amacıyla yapılan bu çağrıya nisap vermeyerek, oturumun yapılmasını engelleyen hükümet partilerinin tutumunu eleştirerek, kınadı.

Şahali, kamu güvenliğinin hiç kimsenin seçim malzemesi haline getireceği bir konu olmadığını kaydetti.

HÜKÜMET NEDEN KATILMADI?

Hükümet ortakları, toplantıya katılmama kararını güvenlik konusunun siyasi amaçlarla gündeme getirildiği gerekçesiyle savundu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, CTP’nin çağrısına ilişkin açıklamasında, resmi polis raporları, somut rakamlar ve karşılaştırılabilir verilerin ülkenin geçmiş yıllara göre daha güvensiz hale geldiğini veya suçların aydınlatılmasında zafiyet yaşandığını göstermediğini belirtti. Üstel, yaklaşan seçim sürecinde ülkenin “güvensizlik adası” veya “cinayet adası” gibi gösterilmeye çalışılmasının sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını savundu.

Üstel, muhalefetin güvenlik konusundaki eleştiri ve önerilerini Meclis dahil demokratik kanallar aracılığıyla dile getirmesine karşı olmadıklarını ifade ederken, olağanüstü toplantının “siyasi gösteriye” dönüştürülmesine hükümet olarak destek vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca, gerekli imzaların bulunması ve Meclis İçtüzüğü çerçevesinde bir çağrı yapılması halinde hükümet milletvekillerinin Meclis’e gelerek görüşlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da YDP milletvekillerinin olağanüstü toplantıya katılmayacağını açıkladı. Arıklı, bazı endişe verici kriminal vakalar yaşanmasına rağmen KKTC’nin dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu savunarak, ülkede güvenlik sorunu bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin Meclis kürsüsünde “şov” amacıyla gündeme getirilmesini sorumsuzluk olarak nitelendirdi.