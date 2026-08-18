Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi’nde dün düzenlediği basın toplantısında “Toplum Güvenliği Eylem Planı”na dair temel prensiplerini 8 ana maddede açıkladı.

Toplantıda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bu ülke güvenle yönetilecek. Toplum güvenliği bir yönetim meselesidir. Bu ülke iyi yönetilmeyi hak ediyor. Bunun için varız, hazırlıklıyız, kararlıyız” dedi.

CTP’nin açıkladığı 8 ana başlıktan oluşan Toplum Güvenliği Eylem Planı şöyle;

1. Nüfus sayımı

2. Muhaceret güvenlik filtresi

3. Kayıt dışılıkla mücadele, takip ve denetim

4. Yurttaşlık

5. Kadına karşı şiddetin önlenmesi politikaları

6. Ceza İnfaz Sistemi ve mevcut yapının düzenlenmesi

7. Trafik strateji ve eylem planı

8. İnsan ticareti ve insan kaçakçılığı ile bütünlüklü mücadele