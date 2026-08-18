CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, basın toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde toplumu tedirgin eden olaylar yaşandığını ifade ederek “Halkımızın derdini dert edindiğimiz, insanımızın gailesini taşıdığımız ve bu sorunların çözümünde kararlı ve hazırlıklı olduğumuz için buradayız” dedi ve hükümetin olağanüstü birleşime katılmadığını belirtti. İncirli şu şekilde konuştu;

“Katılmadılar. Biz halkımızın yanındayız, birlikteyiz ve kararlıyız. Bu ülke güvenle yönetilecek. Toplum Güvenliği Eylem Planımızı ana başlıkları ile açıklıyoruz. Bu planın her başlığını, alanında görev yapan kurumlarla, meslek örgütleriyle ve uzmanlarla istişare ederek olgunlaştıracak ve hayata geçireceğiz. Çünkü kalıcı çözümün masa başında değil, işi sahada yapanlarla birlikte üretilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Konuşmasının devamında ülkedeki suç oranlarıyla ilgili mahkeme ve polis raporları rakamları paylaşan Sıla Usar İncirli, “Rakamlar tedbir alınması gerektiğini gösteriyor. Ağır suçlar artıyor” dedi.

Sıla Usar İncirli, devletin ülkedeki nüfusu doğru ve sürekli olarak bilmesi gerektiğini ifade ederek “Göreve geldiğimizde, ülkenin gerçek nüfusunu ortaya çıkaracak nüfus sayımını yapacağız. Devletin tüm kapasitesini kullanarak uluslararası standartlarda bir nüfus sayımı gerçekleştireceğiz. Bunun için gereken zamanı da biliyoruz. Takvimi hazırladık. Bizim nihai hedefimiz her on veya on beş yılda bir ülkeyi yeniden saymak değil. Gerekirse son kez kapsamlı bir sayım yapıp, bundan sonra nüfusu sürekli takip edebilen çağdaş bir devlet yapısı kurmaktır” dedi.

“RİSKİ ÖNCEDEN GÖREN BİR GÜVENLİK ANLAYIŞI KURACAĞIZ”

Ülkeye kimin geldiğinin bilinmesinin yeterli olmadığını, hangi statüde kaldığının da bilinmesi gerektiğini belirtti. İncirli şu şekilde konuştu;

“Giriş öncesinde bir risk değerlendirmesine ihtiyaç var. Önceden belirlenecek ülkelerden gelecek kişiler seyahat öncesinde elektronik ön bildirim veya onay sistemine girecek. Kimlik bilgileri, geliş amacı, öngörülen kalış süresi ve yeri, ekonomik durumu ve hukuki statüsü daha ülkeye gelmeden kayıt altına alınacak ve yapılacak iş birlikleri ile gerekli güvenlik kontrollerinden geçirilecek.”

Bu düzenlemenin ülkeye gelişi zorlaştırmak için değil, kuralsız gelişi ortadan kaldırmak için olduğunu söyleyen Sıla Usar, zorlaşacak olanın, kayıt dışılıktan beslenen düzen olacağını ifade etti.

“ETKİN BİR MEKANİZMA İLE KAÇAK YAŞAMI ENGELLEYECEĞİZ”

İncirli, kayıt dışılıkla mücadele, takip ve denetim noktasında ise ülkeye kimin geldiğini bilinmesinin yeterli olmadığını, hangi statüde kaldığının bilinmesinin de gerektiğinin önemini vurguladı. İncirli, CTP’nin kayıt dışılıkla mücadele, denetim ve takip sistemini ana çerçeveyle şu şekilde aktardı;

“Ülkeye giriş öncesi filtreleme, ülkeye giriş sonrası statü doğrulama, ikamet ve adres kaydı, çalışma veya eğitim amacının ayrıca teyit edilmesi, biyometrik kimliklendirme ve izin süresi sona erdiğinde statünün otomatik olarak görünür biçimde sonlandırılması gibi birbirine bağlı mekanizmalar hayata geçirilecektir. Denetim günlük ve dijital bir mekanizma ile yürütülecek ve kaçak yaşam büyük ölçüde engellenecektir.”

“YURTTAŞLIK SİYASİ RANT OLMAKTAN ÇIKARILACAK”

İncirli, devletin en güçlü hukuki bağı olan yurttaşlığın bu ülkede açık kriterlerle değil, siyasi kararlarla yönetildiğini belirtti. İncirli, “Bakanlar Kurulunun istisnai yurttaşlık yetkilerinin sınırlandırılması esas amaçtır. Yurttaşlığı siyasi rant olmaktan çıkaracağız. Bakanlar Kurulunun istisnai vatandaşlık yetkisini insani zorunluluklar çerçevesine çekerek siyasi rant olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz. Yasal ve izinli yaşayan insanların haklarını kademeli olarak genişleteceğiz” dedi.

“ETKİN KORUMA MEKANİZMALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kadına yönelik şiddetle mücadeleye özel önem verdiklerini belirterek, etkin koruma mekanizmalarının hayata geçirileceğini ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirileceğini söyledi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin etkin ve işlevsel hale getirileceğini, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerinin güçlendirileceğini ve barınma ile destek hizmetlerinin kapasitesinin artırılacağını ifade eden İncirli, şiddete maruz kalan her kadının korunacağını vurguladı. İncirli, kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarını kadın örgütleriyle birlikte oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

“BÜTÜNLÜKLÜ CEZA İNFAZ YASASI HAZIRLANACAK"

Ceza infaz sisteminde yargı yetkisi ile idari yetkinin birbirinden kesin biçimde ayrılması gerektiğini vurgulayan İncirli, mahkemelerin verdiği cezaların süresini etkileyen kararların idari makamların takdirine bırakılmayacağını söyledi. Ceza indirimi ile şartlı tahliyenin birbirinden ayrılacağını ve şartlı tahliyede nesnel ölçütlerin esas alınacağını belirten İncirli, nihai kararın mahkeme veya infaz hakimliği tarafından verileceğini ifade etti. İncirli, disiplin süreçlerinde etkili hukuki denetimin sağlanacağını, infaz sisteminin rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma anlayışıyla güçlendirileceğini ve açık cezaevi sisteminin gerekli hukuki altyapı oluşturularak nesnel ve denetlenebilir koşullarda hayata geçirileceğini söyledi.

“NİHAİ HEDEFİMİZ TRAFİKTE CAN KAYBI VE AĞIR YARALANMANIN SIFIRLANMASIDIR”

Sıla Usar İncirli, trafik strateji ve eylem planını ise şu şekilde açıkladı;

“Beş yıllık bir Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem Planı’nı, AB müktesebatıyla uyumlu biçimde ve bütün paydaşlarla birlikte hayata geçireceğiz. Nihai hedefimiz trafikte can kaybı ve ağır yaralanmanın sıfırlanmasıdır.”

“İÇ GÜVENLİK VE SUÇ ÖNLEME KOORDİNASYON MEKANİZMASI KURACAĞIZ”

Sıla Usar İncirli son olarak insan ticareti ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi toplum güvenliğinin temel başlıklarından biri olarak ele aldıklarını ifade etti. “Suçun önlenmesi, suç ağlarının ortaya çıkarılması, faillerin soruşturulması ve mağdurların korunmasını birlikte ele alarak; İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Yasasını gündemimize alacağız” şeklinde konuşan İncirli, iç güvenliğini yalnızca suç gerçekleştikten sonra polisin müdahale ettiği bir alan olarak değil, suçun önlenmesini bütün kamu yönetiminin ortak sorumluluğu haline getiren bir iş birliği modeliyle yöneteceklerini belirtti.

İncirli kuracakları mekanizmayı şu şekilde özetledi;

“Merkezi hükümet, Polis Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumları arasında sürekli çalışan bir İç Güvenlik ve Suç Önleme Koordinasyon Mekanizması kuracağız. Kurumların birbirinden kopuk hareket etmediği; riski birlikte tespit eden, kaynağı doğru yere yönlendiren ve suç gerçekleşmeden önce müdahaleyi esas alan bütünlüklü bir iç güvenlik politikası kuracağız”

Basın açıklamasının sonunda net bir mesaj veren Sıla Usar İncirli, şu ifadeleri kullandı;

“Hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin güvenlik sorunu bir kader değildir. Bütün mesele kurumsal kapasite ve etkinliğin artırılması ile birlikte kamu otoritesinin güçlenmesinde yatmaktadır. Yönetmek, siyasi irade ile ilişkilidir. Bu tablonun sorumlusu insanlar değildir. Nedeni kuralsızlıktır; denetimsizliktir. Daha iyi yönetilen bir ülke istiyoruz.

Bu işi yapacak bir irade var, bir plan var, bir kadro var. Biz hazırız. Toplum güvenliği bir yönetim meselesidir ve bu ülke iyi yönetilmeyi hak ediyor, şimdi yaşadığımız tabloyu değil. Biz bu tabloyu değiştireceğiz.”