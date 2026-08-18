Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), ülkedeki suçların arttığı ve toplumun kendisini güvende hissetmediği yönünde kamuoyunda yer alan iddiaların, gerçek suç verileri ve halkın genel algısıyla örtüşmemesi nedeniyle dün Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) destek ziyareti gerçekleştirdi.

EMPOLDER başkanı Birol Atasü, Polis Genel Müdürlüğü’nün suç verileri hakkında yaptığı basın açıklamasında belirtildiği üzere, geçmiş yıllara göre suçların aydınlatılma oranının yüzde 99.13 olduğu, bunun dünyada benzeri olmadığı ve Polis Teşkilatı’nın başarılı olmasına rağmen haksız şekilde eleştirildiğine vurgu yaptı.

Atasü ayrıca, ülkedeki nüfus ile araç sayısının her yıl artmasına rağmen polisin mevcut kadrosuyla suçlarla mücadele ettiğine ve başarılı olduğuna değinerek, Polis Teşkilatı’nın hem personel hem de teknik teçhizat yönünden güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve polis kadrosunun acilen artırılarak, personel sayısının 4500’e çıkarılması gerektiğini belirtti.

Polis Teşkilatına güvenlerinin tam olduğunu söyleyen başkan Atasü, emekli polislerin sürekli halkın içerisinde olduğunu ve halkın polisin icraatlarından memnun olduklarını dile getirdiklerini de ifade ederek, başarılı çalışmalarından dolayı tüm polis mensuplarına teşekkür etti.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ise; Polis Teşkilatı’nın her suçu ayrı olarak titizlikle değerlendirdiğini ve ülke güvenliğinin daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştıklarını, kamuoyu araştırmalarından da görüleceği üzere Polis Teşkilatı’nın ülkedeki en güvenilir kurumların başında olduğuna dikkat çekti ve polisin geçmişte olduğu gibi bugün de halk tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Adalıer ayrıca, KKTC’nin bölgesindeki en güvenli ülke olduğunun suç verileri üzerinden de görüldüğünü belirterek, her zaman olduğu gibi emekli polis mensuplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde olunacağını söyleyip, destek ve işbirliklerinden dolayı Emekli Polisler Derneğine teşekkür etti.