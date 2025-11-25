Yazılı açıklama yapan Rahvancıoğlu, devletin güvenlikten söz edebilmesi için önce en temel sosyal hakları yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Gıda güvenliği, kadın cinayetleri, basın mensuplarına yönelik tehditler ve “barınma krizinin” güvenlik sorunu olduğunu belirten Rahvancıoğlu, devletin bu alanlarda adım atmadığını savunarak, bunun toplumsal güvenliği tehlikeye attığını ileri sürdü.

“Kontrolsüz nüfus girişleri sürdükçe, barınma ve sağlık hizmetleri çöktükçe, ulaşım ve eğitim hakları gasp edildikçe toplumdaki güvensizliğin artacağını” savunan Rahvancıoğlu, hiçbir polis operasyonunun yoksulluğun, güvencesizliğin ve çöken sosyal devletin yarattığı şiddeti durduramayacağını söyledi.