Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Geçitkale-Alaniçi ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında dün saat 18.30 sıralarında, 150 miligram alkollü içki tesiri altındaki Aliye Refikoğlu (K-45), yönetimindeki NN 486 plakalı araç ile Alaniçi istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

-Alkollü sürücü Girne-Tatlısu ana yolunda kaza yaptı

Girne-Tatlısu ana yolunun 16-17’inci kilometreleri arasında dün saat 22.30 sıralarında, 217 miligram alkollü içki tesiri altındaki Serkan Sosa (E-48), yönetimindeki GL 745 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağ tarafa doğru savrulan GL 745 plakalı araç, yolun sağında bulunan çelik bariyerlere de çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı ve aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.