Brezilya'da yaşayan 11 yaşındaki bir kız çocuğu, sadece düşmek üzere olan bir süt dişini çektirmek için diş hekimine götürüldü. Ancak sıradan bir işlem olması beklenen bu randevu, kısa sürede tıp dünyasını bile şaşkınlığa uğratan bir olaya dönüştü.

TIP LİTERATÜRÜNDE BİR İLK

Doktorlar, çene röntgenine baktıklarında gözlerine inanamadı. Genç kızın ağzında tam 81 diş vardı yani normalin neredeyse üç katıydı. Üstelik bu fazla dişlerin bir kısmı damakta görünürken, büyük kısmı etin içinde, henüz yüzeye çıkmamış şekilde saklanıyordu.

Peki bu kadar fazla dişe neden sahipti? Üstelik hiçbir sendrom ya da kalıtsal rahatsızlık belirtisi yoktu. Genetik testler, 9. kromozomda yapısal bir bozukluğu işaret etse de, uzmanlar hala bu durumun nedenini kesin olarak açıklayamıyor. Dişlerin boyutları ve konumları da son derece ilginçti; bazıları gelişimini tamamlamıştı, bazılarıysa minyatür şekilde, adeta çene içinde saklanmış bir "diş müzesi" gibiydi.

Diş hekimleri ve araştırmacılar, olayın sadece bireysel bir tıbbi anomali olmanın ötesinde, insan vücudu ve evrimiyle ilgili çok daha büyük soruları gündeme getirdiğini söylüyor.

Peki bu sıra dışı durumun ardında ne var? Yeni bir genetik mutasyon mu? Yoksa insan anatomisine dair henüz keşfetmediğimiz başka bir sır mı? Tüm bu soruların yanıtı için uzmanlar şimdi bu vakayı detaylı şekilde araştırıyor.