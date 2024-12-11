DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bin 743 üniversitenin dahil edildiği değerlendirmede, 2023’te 1101-1150 bandında yer alan DAÜ, genel performans değerlendirmesinde bu yıl 868’inci sıraya yükseldi.

Listede, birinci sırada Kanada’dan University of Toronto, ikinci sırada İsviçre’den ETH Zurich, İsveç’ten Lund University ile ABD’den University of California Berkeley ise üçüncü sırayı paylaştı. Listede KKTC’den iki üniversite yer aldı.

DAÜ Eşitlik alanında 407’nci, Çevresel Araştırmalar alanında 689’uncu, Sosyal Etki başlığında 854’üncü, Yönetim başlığında 873’üncü, Çevresel Etki başlığında da 993’üncü sırada yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili açıklamada, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak ülkede daima ilkleri gerçekleştirdiğini ve ülke yükseköğretiminin daha da iyi yerlere gelebilmesi için yol gösterici görevi üstlendiğini belirtti.

DAÜ’nün ülke, bölge ve dünyadaki toplumsal sorunların çözümü için küresel ölçekte katkıda bulunan dev bir üniversite olduğunun kaydeden Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ dünyanın sürdürülebilir ve daha iyi yaşanabilir bir yer olması için, belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıl QS Sustainability Rankings 2025 listesine ülkemizden girme başarısını gösteren ilk üniversite olmuştuk. Bu yıl da yine birinci üniversite olarak ülkemizi bu önemli listede temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.