Kanser Araştırma Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ve vakıf gönüllüleri, KAV ve CENGO-V vakfı işbirliği ve iki vakfın birlikte yürüttükleri Nöroblastom Projesi hakkında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

KAV’dan yapılan açıklamada, 22. Orkide yürüyüşüne ev sahipliği yapacak Lefke Belediyesi olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların koyduğu katkı vurgulandı.

Gelenekselleşen orkide yürüyüşüne bireysel olarak halkın gösterdiği ilginin yanı sıra kurum ve kuruluşların verdiği desteğin de çok anlamlı olduğu kaydedilen açıklamada, verilecek desteğin CENGO-V ile işbirliği içerisinde, çocukluk çağı kanser türü olan nöroblastomaya yönelik çok az toksit barındıran bir ilaç geliştirme projesine aktarılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, yürüyüş günü, 250 TL’lik bağışlar karşılığı dağıtılacak çantalarda bu proje kapsamında kaydedilen ilerlemelerin rapor halinde dağıtılacağı da eklendi.