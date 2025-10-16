Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’de gerçekleştirilen beş ayrı operasyon (Zehir Kapanı Operasyonu) kapsamında; toplam 719 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 28 gram ağırlığında kokain türü ile 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu maddeler, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan kağıt parçaları, 8 adet psilosibin mantarı (sihirli mantar), üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet hassas terazi, öğütücü, makas, cam pipo ve uyuşturucu madde satışından temin edilen toplam 12.000 TL, 20 Stg, 100 Euro ve 20 ABD Doları nakit para ele geçirildi.

Zehir Kapanı Operasyonu kapsamında toplam 10 kişi zanlı olarak tutuklandı.