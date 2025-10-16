Merit Otelleri Halkla İlişkiler Koordinatörü Dr. Nazan Ulukök, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Lefke bölgesinde dört girişimci kadın tarafından 2021 yılında kurulan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’nin (4K KOOP) kurucu üyelerini Merit Royal Premium Otel’de ağırladı. Tarımsal üretimde kadınların rolüne ve kırsal kalkınmadaki önemine dikkat çekmek için her yıl kutlanan bu anlamlı günde Deniz Solyalı, Figen Karafistan, Nursel Ekici, Behiye Pekdoğan ve Günay Solyalı ile bir araya gelen Nazan Ulukök, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alıp Merit Otelleri ile 4K KOOP arasındaki mevcut iş birliklerinin daha da artırılması adına görüş alış verişinde bulundu.

Ulukök: “Emekleri, azimleri ve kararlılıklarıyla üretime değer katan tüm kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum”

4K KOOP’un Kurucu Üyeleri ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Merit Otelleri Halkla İlişkiler Koordinatörü Dr. Nazan Ulukök, “Emekleri, azimleri ve kararlılıklarıyla üretime değer katan tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” dedi. 4K KOOP’un bir başarı hikayesi olduğunun altını çizen Ulukök, tarımsal üretime katkılarından ve özverili çalışmalarından dolayı tüm üyeleri ve emeği geçenleri tebrik etti. Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle kadın üreticilerin gücünü, emeğini ve dayanışmasını birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren 4K Koop Kurucu Üyeleri, bu günü daha da anlamlı kıldıkları için Ulukök’ün şahsında Merit Oteller Grubu’na teşekkürlerini iletirken “Merit Otellerinin kadın emeğine, üretimine ve kırsal kalkınmaya verdiği değer bizler için çok kıymetli” dedi.