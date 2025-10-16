Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde yaşanan olay, “bu kadarına da pes” dedirtti. İddiaya göre, komşusunun 4 yaşındaki çocuğuna doğum günü hediyesi verileceği gerekçesiyle öfkelenen Oktay Gök, 65 yaşındaki Necati Özoğul’u yumrukladı.

Kapısının önünde oturan 65 yaşındaki şeker hastası ve astım hastası Necati Özoğul, evine gelen Oktay Gök’ün bir anda saldırısına uğradı.

Özoğul, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, hızını alamayan Oktay Gök, evdeki kadınlara da saldırdı.

Gök, darp ettiği Necati Özoğul’dan sonra çocukları ve evdeki kadınları hedef alan tehditler savurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, küfürler savurarak evin pencerelerinden içeri tüküren Oktay Gök, kadınların yüzüne tükürdü ve kol hareketleriyle tehditler savurdu. Olay anı, Özoğul ailesinin evine giren komşuları tarafından polis kayıtlarına aktarıldı.

Ambulansla Mağusa’daki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Özoğul’un başına 10 dikiş atıldığı, Cerrahi Servisi’nde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Yaşadığı korkuyu gözyaşları ile anlatamayan Necati Özoğul, “Kızım bir oyuncak aldı, kötü mü olabilir?. Bana vuracak hiçbir sebebi yoktu. Kimseye karışmam, kimseyle bir derdim yok” diyerek isyan etti.

ZANLI SERBEST KALDI

Öte yandan Dörtyol’da çocuğuna doğum günü hediyesi oyuncak aldıkları gerekçesi ile komşusunun evini basarak, 65 yaşındaki Necati Özoğul’u yumruk darbeleri ile hastanelik eden Oktay Gök, ‘Vahim zarar’, ‘Ciddi darp’, ‘Kasti hasar’ ve ‘İthali lisan’ suçlarından teminat talebiyle dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Günlerdir Dörtyol Karakolu’nda tutuklu bulunan Gök’ün yumruk darbeleri ile başından ağır darbe alan 65 yaşındaki Necati Özoğul’un Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki Cerrahi bölümde tedavisi devam ediyor.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, olayın 11 Ekim tarihinde Dörtyol köyünde meydana geldiğini söyledi. Zanlı çocuğuna oyuncak aldığı gerekçesi ile öğle saatlerinde Necati Özoğul’un evine giderek, makül bir gerekçesi olmadan bağırıp çağırıp hakaret ettikten sonra, ev sahibi 65 yaşındaki Necati Özoğul’un yüzüne 3 kez ardı ardına yumruk vurduğunu anlattı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Özoğul’un evde bulunan yakınlarının dışarıya çıkması ile evde bulunan E.Ö. isimli kadının da elini büktüğünü hakaret eden zanlının evden uzaklaştığını kaydeden Safa, Özoğul’un evinde bulunan kamera görüntülerinin de emare olarak alındığını belirtti.

ÖZOĞUL HALA HASTANEDE

Soruşturmayı yürüten polis memuru Raif Safa, Necati Özoğul’un hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek, zanlı Gök’ün yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç İzzet Erkanlılar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 50 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 800’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.