Polis basın bültenine göre, 2024 yılı içerisinde meydana gelen olayla ilgili zanlı, dün, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

- Aracında bıçak tespit edilen şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyeri önünde, bu sabah, M.S.P’nin (E-25) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurduğu ve taşıdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- Sahte resmi evrak düzenleyip tedavüle sürmekten iki kişi tutuklandı

Gazimağusa Tapu Dairesi’nde, C.G (E-21), taşınmaz mal alımıyla ilgili bir karar yazısının ekine, taşınmaz mal satın alma izni olmayan yurt dışında sakin iki kişinin de isimlerini ekleyip resmi evrağı sahteledi. Söz konusu şahıs, ardından sahtelenmiş resmi evrağı görevli memura ibraz edip tedavüle sürdü. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan M.T’de (E-40) tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Gümrüksüz mal tasarrufu… Bir tutuklu

Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’nda, dün, Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye giriş yapacak olan P.A.A.E’nin (E-22) tasarrufunda bulunan valizde gümrük memuru tarafından kontrol yapıldı. Valizde gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif iç çamaşırları, kadın kıyafetleri, takı ürünleri, kişisel ve tırnak bakım malzemeleri tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.