Ekonomist Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Karavelioğlu, KKTC İstatistik kurumunun Haziran ayı enflasyon rakamını %1.42 olarak açıkladığını, Ocak - Haziran 6 aylık enflasyon rakamının ise %17.79’a ulaştığını belirtti.

Karavelioğlu, enflasyonun beklenen hızda düşmemesinin tek nedeni olduğunu, bunun da devletin tasarruf yapmamasının olduğunu vurguladı.

Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle:

‘Enflasyon ülkemizde beklenen hızda düşmüyor bunun nedeni Devlet. Devlet tasarruf yapmıyor. Verimsiz çalışıyor ve bedelini halkımız ve şirketlerimiz ödüyor.

Hepimizin gayet iyi bildiği gibi toplumun 3 temel bileşeni var: Devlet, şirketler ve halk.

Ülkemizde enflasyonu düşürmenin maliyetini devlet halka ve şirketlere yüklüyor. Kendisinin yapabileceği tasarrufu yapmıyor. Verimsiz çalışarak ülke kaynakları kötü kullanıyor. Devlet tasarruf yapmayarak enflasyon ve hayat pahalılığı yaratıyor.

Enflasyonun maliyeti topluma ve şirketlere yansıtmadan düşürmenin yolu kamuda tasarrufu ve verimliliği ön plana alan, kendimize özgü bir ekonomi politikası oluşturmaktan geçiyor.,’