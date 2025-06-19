Girne’de dün seyir halindeki bir araçta çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, Haldun Deniz Akyol'un kullanımındaki ZH 076 plakalı çift kabin araçta, muhtemelen motor bölümünde oluşan mazot kaçağının, sıcak egzoz üzerine damlayıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç tamamen yandı.

Yangın sırasında yaralanan araç sürücüsü Haldun Deniz Akyol ve araçta yolcu olarak bulunan MD Asıf Sheıkh, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.

- İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

- Rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Lapta Polis Karakolu’nun bahçesinde dün 409 miligram alkollü içki tesiri altında olan O.A.(E-47) yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık vermekten tutuklandı.

- Kayıp şahıs aranıyor

Polis dün Lapta'daki evinden ayrılarak geri dönmeyen 26 yaşındaki Pınar Kurt'un arandığını bildirdi.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.