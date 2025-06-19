Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olma gururunu taşıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), güçlü akademik kadrosu ve üstün bilimsel araştırma kabiliyetiyle birbirinden farklı ve kaliteli dünya üniversite sıralamalarındaki güçlü ve saygın konumunu her geçen gün ileriye taşıyarak ülkemizde ilklerin üniversitesi olmayı sürdürüyor.

19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 02:01’de açıklanan sonuçlara göre, geçtiğimiz yıl QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’na güçlü bir giriş yapan DAÜ, 105 ülkeden 1,500 üniversitenin yer aldığı listede 691’inci sırada değerlendirilerek bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi üniversitesi oldu.

DAÜ sıralamaya alınan üniversitelerin %54’ünü geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Cumhuriyeti’nden ise listeye giren 28 üniversite arasında 9’uncu sırada yer aldı.

DAÜ Bilimsel Makalelere Aldığı Atıflarla Ön Plana Çıktı

İngiltere merkezli QS tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025, bilgi ve analitik alanlarında küresel lider kuruluşlar arasında bulunan Elsevier ortaklığıyla toplanan 19.8 milyon akademik makale ve akademik makalelerin almış olduğu 200 milyon atıf verisi sonucunda belirlendi. QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025’e üst sıralardan giren DAÜ’nün en yüksek puanları aldığı alanlar %23.5 ile fakülte başına alınan atıflar, %18.8 ile uluslararası öğrenci oranı ve %14.5 ile fakültelerin uluslararasılaşma alanında elde ettiği başarılardan oluştu.

Uluslararası kimliğiyle dünyada dikkat çeken üniversiteler arasında bulunan DAÜ, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026’da “Uluslararası Öğrenci Çeşitliliği” kategorisinde dünya 13’üncüsü, “Uluslararası Öğrenciler” kategorisinde ise dünya 19’uncusu oldu.

“DAÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Dünyada En İyi Şekilde Temsil Etmenin Gururunu Yaşıyor”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bir uluslararası başarıya daha imza atarak, prestijli QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni üst sıralarda temsil etme başarısını göstermesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti. DAÜ’nün birbirinden farklı bağımsız uluslararası dünya üniversite sıralama kuruluşları tarafından binlerce üniversite arasından dünyanın en iyileri arasında gösterilmesinin tesadüf olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün bu uluslarararası başarılara, üstlenmiş olduğu misyon çerçevesinde daima evrensel değerler doğrultusunda hareket eden, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim kriterlerini kendisine rehber edinen, bölgesel ve uluslararası sorunlara sosyal sorumluluk bilinciyle çözüm üreten, çok kültürlülüğü içselleştirmiş ve özgür düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir üniversite olarak ulaştığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, bu gururlu başarının sahibinin özverili DAÜ çalışanları, başarılı DAÜ mezunları ve öğrencileri olduğunu belirterek, DAÜ’ye emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.