Doktor olmadıkları halde kendilerini doktor olarak tanıtıp tedavi uygulayan ve 27 bin TL muayene ücreti alan iki kişi tutuklandı.



Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'ne (KTTB) üye doktor olmadıkları halde, kendilerini doktor olarak tanıtan C.V.(E-28) ve D.B.'nin (E-25), 4-7 Mart tarihlerinde, Haspolat’ta, bir şahsı muayene ederek, serum takarak ilaç tedavisi uyguladığı ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin daha sonra özel bir hastane adına ilaç reçetesi yazarak evrak sahteleyip, muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada C.V. ve D.B. tutuklandı.

-Kaçak ithal et tespit edildi

Metehan Kara Giriş Kapısı'nda, dün saat 18.00 sıralarında, Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye giriş yapan M.S.K.'nin (E-50)’nin, aracında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, 2 kg kıyma, 7 kg kırmızı et ve 1 kg kuyruk yağını KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da bir şahıs sarhoş olup çevreye rahatsızlık verdi

Gazimağusa’da, Şht. Mustafa Kurtuluş Sokak 'ta dün saat 20.00 sıralarında, 309 mlgr alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren C.T.B.(E-61) tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda, dün, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.