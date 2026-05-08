İçişleri Bakanlığı, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla 6 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, 9 kişi hakkında sınır dışı işlemi başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda iş yeri ve konaklama alanında kimlik ile izin kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şahıslarla ilgili yasal süreç ve idari işlemlerin sürdüğü kaydedilerek, düzensiz göçle mücadelede taviz verilmeyeceği, ülke genelindeki denetim ve kontrollerin artırılarak devam edeceği ifade edildi.

Kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların duyarlı davranmasının önemine de işaret edilen açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekildi.