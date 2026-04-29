Lapta Alsancak bölgesinde, 24 Nisan tarihinde Lapta Polis Karakoluna giderek 2 adet toplam değerleri 17 bin 800 TL krampon ayakkabılarının kapısının önünden çalındığına dair yalan ifade veren 19 yaşındaki Osman Karakurt, ‘Amme Fesatçılığından’ tutuklandı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, şikayetin zanlı tarafından 24 Nisan tarihinde yapıldığını anlattı.

Polis memuru, zanlının şikayeti sonrası kaldığı apartmanda soruşturma yapıldığını bir görgü tanığının apartmanda kalmayan tanımadığı bir şahsı gördüğünü şüpheli gördüğü şahsın fotoğrafını çektiğini ileri soruşturmada şahsın Y.M.A., olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Zanlı Osman Karakurt’tan yapılan sorgulamada söz konusu çalındığını iddia ettiği 17 bin 800 TL ayakkabılarını Nike mağazasından aldığını kaydını da yaptırdığı yönünde ifade vermesi üzerine yapılan araştırmada zanlının ilgili mağazadan her hangi bir alışveriş yapmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmada Y.M.A.’nın olayla bağlantısı olmadığını tespit etmeleri üzerine serbest bıraktıklarını, zanlının verdiği ifadesinde apartmana gelen yabancı şahıstan korktuğu için böyle bir yalana başvurduğunu itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını zanlının LAÇ Belediyesinde temizlik işlerinde çalıştığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu. Yargıç Mine G. Serden, zanlının ileride davasında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına emir verdi.