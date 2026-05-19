18 Mayıs 2026 tarihinde Dikmen’de, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Polis Memuru Mehmet KORKMAZ (E-47)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.