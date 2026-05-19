Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU), Ömer Gültekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen vizyoner bir seminere ev sahipliği yaptı. Seminere ada genelinde faaliyet gösteren liselerin müdür, müdür muavini, rehber öğretmenleri ile üniversitenin dekan, bölüm başkanı, öğretim üyeleri, öğrencililer ve davetliler katıldı.

Üniversite bünyesinde düzenlenen ve yoğun katılımın gözlendiği “Gelecek Nasıl Gelecek?” başlıklı seminerde, ünlü akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı, tarihin kırılma noktalarından yapay zekanın geleceğine kadar geniş bir yelpazede ufuk açıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Batı, konuşmasının ilk bölümünde geçmişten geleceğe damgasını vuran ve insan hayatını kökten değiştiren önemli tarihsel olaylara değindi. İnsanın evrimsel sürecini ve bu süreçte doğa ile kurduğu ilişkiyi mercek altına alan Batı, insanlığın hayatta kalma ve dünyayı şekillendirme serüveninde kültür kavramının en büyük birleştirici ve taşıyıcı güç olduğunu vurguladı.

Dünyada teknoloji alanında yapılan devasa yatırımlara ve bu yatırımların küresel güç dengelerini nasıl değiştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Batı, teknolojinin artık insan hayatının sadece bir parçası değil, bizzat merkezinde yer aldığını belirtti. İnsanın, sürekli ve durmaksızın değişen bu teknolojik hıza ayak uydurmak zorunda olduğunu ifade eden ünlü akademisyen, "Geleceği doğru tanımlamak, bugünün hızını ve yönünü doğru okumaktan geçer" diyerek katılımcılara yeni bir perspektif sundu.

Son yıllarda yapay zekanın insan hayatındaki rolünün katlanarak arttığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Batı, özellikle son 10 yılda iş yapış biçimlerimizden günlük alışkanlıklarımıza kadar her şeyin kökten değiştiğini ifade etti. Bu değişimin en büyük tetikleyicilerinden birinin de pandemi süreci olduğunu hatırlatan Batı, pandemi sonrasında küresel ölçekte yaşanan dijital ve sosyolojik kırılmaların, yeni dünya düzeninin kapılarını sonuna kadar araladığını aktardı.

Prof. Dr. Uğur Batı konuşmasının son bölümünde geleceğin mesleklerine dair önemli ipuçları verdi. Geleneksel iş kollarının yerini veri analitiği, yapay zeka mimarlığı ve biyoteknoloji gibi alanlara bırakacağını belirten Batı, gelecekte başarılı olmanın anahtarının esneklik, sürekli öğrenme ve teknoloji ile uyum sağlama yeteneği olduğunun altını çizdi.

Etkinlikte kısa bir açıklama yapan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa etkinliğin üniversite vizyonu açısından önemine dikkat çekti. Paşa sözlerini şöyle tamamladı:

“Üniversitemizde ağırlamaktan onur duyduğumuz değerli Prof. Dr. Uğur Batı’ya, geleceğe ışık tutan bu ufuk açıcı ve kıymetli sunumu için en içten teşekkürlerimi sunarım. Son 10 yılda hayatımızın her alanını kökten değiştiren yapay zekanın sunduğu fırsatları ve yenilikleri doğru okumak, geleceğin liderlerini yetiştiren üniversitemiz için en büyük önceliktir"

Soru-cevap bölümü ve anı fotoğrafının çekilmesiyle tamamlanan seminerin sonunda, Prof. Dr. Uğur Batı’ya paylaşımları ve katkıları için teşekkür plaketi takdim edildi.