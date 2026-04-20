Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde önceki gece ve dün sabah yakın 20.00 – 04.00 saatleri arasında, Polis Özel Harekât Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin de destek verdiği eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 4 gr kokain, 1 gr MDMA ve 20 gr hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek tutuklandı.

Kumarhaneye girmesi yasak 23 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek, yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 959 araç sürücüsü kontrol edildi, toplam 288 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.

MAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; KKTC’de de herhangi bir ikametgâhı ve gelirinin olmadığı tespit edilen derbeder bir şahıs tutuklandı.

Kumahaneye girmesi yasak 7 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1213 araç sürücüsü kontrol edildi ve 312 araç sürücüsü trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.

GİRNE

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Kullanımındaki araçta kanunsuz kama taşıdığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhane denetimlerde kumarhaneye girmesi yasak 31 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 439 araç sürücüsü kontrol edildi ve toplam 237 araç sürücüsü trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 602 araç sürücüsü kontrol edildi ve 83 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

İSKELE

İskele’de bir sürücünün üzerinde, aracında ve ikametgâhında yapılan aramada; içerisinde uyuşturucu madde olan iki sarma sigara, yaklaşık 13,20 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve bir öğütücü bulunarak söz konusu şahıs tutuklandı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmesi yasak 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1105 araç sürücüsü kontrol edildi, 221 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.