Lefkoşa’da Kuyumcular Sokak’ta önceki gece 22.45'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 36 yaşındaki Can Koçak'ın tasarrufunda yaklaşık 4 gram kokain, yaklaşık 1 gram MDMA türü uyuşturucu madde ve yaklaşık 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Nisan 2026 tarihinde saat 22.45 raddelerinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Kuyumcular Sokak’ta tespit edilen zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde tasarrufunda el çantasında 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu, 1 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddeleri 17 Nisan’da bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, emarelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.