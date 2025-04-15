Dünyanın en eski ve köklü kurumlarından biri olarak toplumda var olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf), 1571'de kuruluşunun 454’üncü ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün eşsiz mücadeleleri sonucu 15 Nisan 1956 tarihinde İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 69’uncu yıl dönümünü bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin yılı anısına bugün saat 10.30’da olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi genel merkez binasında tören yapılacak, saat 12.00’de ise Vakıflar İdaresi heyeti tarafından Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe’deki kabrine çelenk bırakılacak.

Vakıflar İdaresi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün fotoğrafı eşliğinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Özgürlük ve Bağımsızlığın Sembolü: 15 Nisan 1956

15 Nisan 1956, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizi güçlendiren ve bir dönüm noktası olan bir tarihtir. Bu tarihte, Vakıfların Kıbrıs Türk Halkı tarafından devralınmasında önderlik eden ve bu mücadelenin başarıyla sonuçlanmasında büyük emek harcayan başta Müteveffa Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve onun değerli mücadele arkadaşları olmak üzere, tüm vefat edenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bu önemli gün, geçmişteki fedakarlıkların ve özverilerin bir sembolü olarak, bağımsızlık ve özgürlük arayışımızda bize ilham vermeye devam ediyor. Mücadele eden kahramanlarımızın bıraktığı mirasa sahip çıkmak, bizlerin en önemli sorumluluğudur.

69. yıl dönümünde, geçmişten aldığımız güçle, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor; hayatta olan kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Unutmayalım ki; geçmişimizden aldığımız bu güçle, daha aydınlık bir yarın için el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz.”

NELER YAŞANMIŞTI?

1923 yılı itibariyle bir İngiliz sömürgesi haline getirilen Kıbrıs adasında, Türkler ve Rumlar olmak üzere iki ana toplumsal unsur mevcuttu.

İngiliz Hükümeti bir tehdit unsuru olarak gördüğü Kıbrıs Türklerini sindirmek için bir takım uygulamalarda bulunmuştu.

Bu bağlamda Kıbrıs Türklerinin en önemli dini kurumu olan Müftülük Kurumu 1929 yılında kaldırılmış ve Kıbrıs Türkleri dini bir liderden yoksun bırakılmıştı. 1878 yılında Türk vakıflarına müdahalede bulunan İngiliz idaresi, 1928 yılından itibaren de vakıfların idaresini tamamen ele geçirmişti.

Eğitimde tam merkeziyetçi bir yapıya ulaşmak isteyen İngiliz Hükümeti, çıkardığı Maarif Kanunlarıyla, hem Rumların hem de Türklerin eğitim üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmıştı.

Bu doğrultuda okul müfredatlarının belirlenmesi, okutulacak olan kitaplar, öğretmenlerin ataması gibi her türlü eğitim-öğretim işlemi doğrudan İngiliz yönetimi tarafından yapılmaya başlanmıştı.

Kıbrıs Türklerinin diğer önemli bir sorunu da Şeri hukuka dayalı Şeriye Mahkemeleri’nin, çağın gerisinde kalmış olması ve İngiliz idaresinin Türk Medeni Kanunu’nun uygulanmasına müsaade etmemesiydi.

İşte o dönemde Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının yoğun çabaları neticesinde 1951 yılında uzun yıllardır boş kalan müftülük makamı tekrar doldurulmuş, vakıfların yönetimi Kıbrıs Türk toplumuna verilmiş, orta dereceli okullara Türkiye’den müdür ve öğretmenlerin getirilmesi ve yeni okulların açılması sağlanmıştı.

Ayrıca Şeriye Mahkemeleri de kaldırılarak, Türkiye’de uygulanan “Türk Medeni Kanunu” uygulanmaya başlanmış ve yeni bir Aile Kanunu çıkarılarak Aile Mahkemeleri kurulmuştu.