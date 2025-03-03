Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 38 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 358 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 42 araç ise trafikten men edildi.
Rapor Edilen Trafik Suçlarında başı “153’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak" başı çekti.