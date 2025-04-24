Fileleftheros gazetesi, güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, yangında bazı belgelerin ve delillerin yandığını; ancak polisin bu iddiaları reddettiğini yazdı.

Binada bulunan polislerin dumanı fark eder etmez yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ettiğini kaydeden gazete ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerin çabasıyla birlikte yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Haberde, yangının çıkış sebebinin ve içerde nelerin yandığının henüz tespit edilemediği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.