Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Liselerarası Kızlar Futbol Şampiyonası"nda şampiyonluğa ulaşan Akdoğan Polatpaşa Lisesi Kız Futbol Takımı büyük takdir aldı. Mağusa Canbulat Stadı'nda oynanan finalde Lapta Yavuzlar Lisesi'yle karşılaşan Polatpaşa Lisesi Kız Futbol Takımı, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrasında şampiyon olmayı başardı. Futbolcular, öğretmenler ve öğrenci taraftarlar karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

AKTU:"GURURLUYUZ"

Polatpaşa Lisesi Müdürü Ertuğrul Aktu, takımlarının sampiyonluğuyla büyük gurur duyduklarını söyledi ve şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi: "Okul kız futbol takımımızın şampiyonluğu bizi gururlandırdı. Yıllardır özverili bir şekilde çalışan okul takımımız, yeni yapılan çim futbol sahasıyla düzenli antrenmanlar yaparak futsaldaki şampiyonluğundan sonra çim sahada da şampiyonlukla okulumuzu taçlandırdı. Öğrencilerimize sunduğumuz imkanlarla birlikte meyvesini toplamak bizi şaşırtmadı. Öğrencilerimize klavuzluk eden Gamze Özyıldız Meder ve Hüseyin Özbilen’e ve beden eğitimi zümresini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."