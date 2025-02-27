Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu alt yapısından yetiştirdiği gençleri, A Takım kadrosunda kullanma stratejisini bu sezon da gerçekleştirirken, Hamitköy A2 Takımı’ndan bu sezon birçok genç futbolcu A Takım kadrosuna alınarak A Takım deneyimi yaşamaları sağlandı.

Yaş grubu küçük futbolcularla A2 Birinci Ligde mücadele eden Hamitköy A2 Takımı’na moral yemeği düzenlendi. Genç işadamları Şener Mannaş ve Yusuf Çocuk tarafından Lefkoşa Dereboyu bölgesinde bulunan Vintage Cafe’de düzenlenen yemeğe Hamitköy A2 Takımı sorumlusu Mehmet Ali Albayrak ile futbolcular katıldı.

Vintage Cafe’nin nezih ortamında keyifli saatler geçiren genç futbolcular, Şener Mannaş ve Yusuf Çocuk’a teşekkürlerini ilettiler.