Merkez Lefkoşa'da yer alan seminerde peyzaj ve iklim arasındaki ilişki irdelendi.

PMO’dan yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını PMO Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu'nun yaptığı seminerde Meteoroloji Mühendisleri Odası (METMO) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunç sunum yaptı.

-Eroğlu: “Toplumsal ve bilimsel dayanışmayla farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz”

PMO Başkanı Gülizar Eroğlu, seminer ile amaçlarının iki farklı meslek grubunun birbirine destek olması, Odalar arası işbirliği, toplumsal, bilimsel dayanışmayı ve farkındalığı artırmak olduğunu kaydetti.

“Meteorolojik veriler doğru algılanmadan, peyzaj tasarımı, mühendislik ve planlama doğa dostu ve sürdürülebilir yapılamaz.” ifadesini kullanan Eroğlu, iklimsel verilere göre bitki seçimi, peyzaj tasarımı yapılması durumunda, ilgili tasarımın doğa dostu dolayısıyla meteoroloji dostu olacağını vurguladı.

-Altunç: “Sağlıklı yeryüzü var ise, gökyüzünde de sağlıklı iklimsel veriler olur”

METMO Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunç ise seminerde, peyzaj ve meteorolojik veriler arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.

“Yeryüzü gökyüzü ile, gökyüzü yeryüzü ile beslenir. Siz peyzaj mimarları yeryüzüne tasarımlarınız ile şekil veren insanlarsınız. Peyzaj mimarlarının tasarımına göre şekillenmiş sağlıklı yeryüzü var ise, gökyüzünde de sağlıklı meteorolojik/iklimsel veriler olur.” diyen Altunç, aksi halde sağlıklı meteorolojik veriler beklemenin pek doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Altunç, “iklim krizi” yerine “iklim değişikliği” ifadesinin kullanılması gerektiğini kaydederek, paniğe değil durumu doğru okuyup buna göre tasarlamaya ve çözüm üretmeye odaklanılması önerisinde bulundu.

Seminerde küresel iklim değişimi ile etkisi ve zararı artan ozon kirliliğine de dikkat çeken Altunç, “Atmosferdeki ozon biz insanlar ve dünya için hayati öneme haizdir, bizim için koruyucudur ama küresel ısınma ile oranı artan yeryüzündeki ozon şehirlerdeki en tehlikeli kirleticilerden biridir.”dedi.

Altunç, trafik, VOC salınımı ve sıcak havanın birleşimiyle olumsuz etkisi artan bu kirleticinin hem insan sağlığı hem bitki gelişimi üzerinde ciddi etkileri bulunduğunu da vurgulayarak, bunu azaltmanın yolunun emisyon yönetimi, doğru malzeme seçimi, ısı adası etkisini düşüren yeşil-mavi altyapılar ve iklime duyarlı peyzaj tasarımından geçtiğini kaydetti.