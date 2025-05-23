Kuruova’daki yangının yayılması, özellikle GKK’ya ait askeri helikopterin çabalarıyla önlendi.

Karpaz'ın Kuruova bölgesinde kuru otların bulunduğu arazide bugün çıkan yangın korku ve panik yarattı.

Saat 15.00 sıralarında başlayan yangına polis, itfaiye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) ait askeri helikopter, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı ve iş makineleri ile müdahale edildi.

Erenköy-Karpaz Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı acil çağrıyla bölge halkından yardım istedi.

Arazinin engebeli yapısı ekipleri zorlasa da, itfaiye, Orman Dairesi ve özellikle askeri helikopterin çabalarıyla yangının yayılması önlendi.

Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan

yaklaşık iki saat süren yoğun müdahalenin ardından durdurulurken, bazı otluk ve makilik alanlar zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.