Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde doğaya çıkıp dolaşmanın en güzel zamanının bugünler olduğunu ancak doğada gezerken gördükleri görüntülerin canlarını sıktığını kaydederek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Geçtiğimiz hafta sonu gittikleri Esentepe bölgesindeki doğa gezintisinde Alagadi Plajı tarafına kadar uzandıklarını aktaran vatandaşlarımız, orada gördükleri doğal güzelliklerin yanında bize gönderdikleri fotoğraftaki görüntü nedeniyle morallerinin bozulduğunu kaydettiler.

Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöp bidonlarından biriken bu çöplerin hem koku yaptığını hem de çeşitli hastalıklara vesile olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Bu çöplerin artık hiç bekletilmeden toplanması şart. Hem çevreye hem de buraya gelen turistlere iyi bir görüntü vermiyorlar” diye konuştular