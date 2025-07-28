Güreş Federasyonu tarafından Mehmetçik Büyükkonuk Beledyesi ile işbirliğinde 31 Temmuz 2025 tarihinde Bafra Plaj Bölgesinde, Uluslararası Plaj Güreş Turnuvası düzenlenecek.

Mehmetçik Büyükkonuk Beledyesi Bafra Plajında 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat: 10:30’da başlayacak olan turnuvaya, güreşe gönül veren herkes davet edildi.

Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada “Yaş grupları, kategori detayları genelgede belirtilmiştir. Büyükler kategorisinde güreşecek sporcularımız ferdi olarak müsabakaya katılım sağlayabilir. Güncel sağlık raporları ve kimlik kartı le birlikte verilmelidir.” denildi.