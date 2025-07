Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapıldı. İnönü’de hazırlanan etapta yapılan yarış, “2. Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirildi. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile iş birliği içerisinde yapılan organizasyona; ÇDM Kaporta, Güven Sigorta, Biçentürk Restaurant, Stage Cars, Yarkıner Recovery, Kemerli Su Restaurant, Pernara Meyhanesi, Oral Fotoğrafçılık, Yababa Lastik Market, Cahit Necipoğlu Ltd, Modda Cosmetics, Necipoğlu Ltd., H. Bullici Trading Ltd., H. Debreli Hafriyat ve Latif Cafe & Restaurant da destek verdi. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı öğleden sonra 15.30’da başlayan ralli sprint yarışında ekipler biri deneme olmak üzere 9,5 kilometrelik etabı üçer kez geçtiler ve finiş gördüler. Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışan Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi adeta uçarak zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. İkinci Skoda Fabia R5 ile yarışan Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu ikilisi olurken, yine Skoda Fabia R5 ile yarışan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip oldu.

Sıcak havaya rağmen oldukça keyifli geçen yarışta SSV sınıfında Canam Maverick ile yarışan 3 ekipten Tolga Güllü-Gökhan Bolatcıoğlu ikilisi zirvede yer alırken, Erdaş Uçaner-Ahmet Akdeniz ikilisi ikinci, ilk kez rallide start alan kadın ekip, Ülkü Erçoban-Önay Erçoban ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardılar. Genel Klasmanda beşinci olmayı başaran Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi Sınıf N’de birincilik kupasını alan ekip oldu. Son etapta lastik patlatarak genel klasman podyumunu kaçıran Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi Sınıf 1’de birinci olurken, Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi ikinci oldu.

İlk kez organizasyona katılan ve engelli sporcumuz Erdaş Uçaner’in co-pilotluğunu yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz ödül töreninde heyecanını da paylaşarak organizasyona emeği geçen herkesi tebrik etti.

Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 3 Sami Doğan Ahmet Akbıçak Volkswagen Polo GTI Rally2 2 05:29.533

2 1 Zeki Demirdeş Barış Kalfaoğlu Skoda Fabia Rally2 2 05:46.164

3 4 Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 05:53.285

4 6 Tolga Güllü Gökhan Bolatcıoğlu Canam Maverick SSV 05:59.759

5 8 Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topçuoğlu Mitsubishi Lancer EVO9 N 06:16.321

6 2 Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO10 1 06:23.050

7 5 Hakan Biricik Mehmet Bayraktar Subaru Impreza 1 06:24.287

8 7 Erdaş Uçaner Ahmet Akdeniz Canam Maverick SSV 06:26.599

9 10 Ülkü Erçoban Önay Erçoban Canam Maverick SSV 08:09.605