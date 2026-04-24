Bebek ve çocuklarda kültürel bilinç oluşturma amacıyla kurulan Gazimağusa merkezli Pirilli Kitap, ilk kitaplarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz olarak yayımladı.

Yayınevinden yapılan açıklamada, ilk yayınların, Türkçe dilinde 12 kitaptan oluşan “Minik Kütüphaneci”, “Minik Arşivci” ve “Minik Müzeci” kitap setleri olduğu ve 0-6 ay arası bebeklerin renk ve görme algılarına göre hazırlandığı kaydedildi.

Kitap setlerinin tamamına www.cyprary.com adresinden erişilebildiği, çıktı alınarak ya da ekran üzerinden bebeklerin iletişim temelini atarken yararlanılabileceği belirtilen açıklamada, serilerin yakında İngilizce, Rusça, Farsça ve Rumca çevirilerinin de yayımlanacağı duyuruldu.

Pirilli Kitap Genel Yayın Yönetmeni Serkan İpekçi de açıklamasında, Kıbrıs’ın ilk e-kitap yayınevi olan Tezarus Kitap’ın ardından çocukları için Pirilli Kitap’ı yayın hayatına başlatmanın heyecanını paylaştı. İpekçi, amaçlarının yalnızca kitap yayımlamak değil, çocukların kütüphaneleri, arşivleri ve müzeleri yaşayan mekanlar olarak görmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu alanda yayınlarını kitaplaştırmak isteyen yazarları davet etti.